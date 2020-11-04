  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam RTÜK Başkanı Şahin'den İzmir'de sorumlu yayıncılık yapan habercilere teşekkür

Başkanı Şahin'den 'de sorumlu yayıncılık yapan habercilere teşekkür

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu () Başkanı Ebubekir Şahin, depremiyle ilgili sorumlu yayıncılık yapan habercilere teşekkür etti.

RTÜK Başkanı Şahin'den İzmir'de sorumlu yayıncılık yapan habercilere teşekkür

AA

04.11.2020, 15:33

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'deki deprem felaketinde sorumlu yayıncılık yaparak halkın doğru bilgi almasını sağlayan fedakar haberci arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyor, insanı ön planda tutan ve adeta bir depremzede hassasiyetiyle görev yapan yayıncı dostlarımıza iyi ki varsınız diyorum." ifadelerini kullandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

RTÜK Başkanı Şahin'den İzmir'de sorumlu yayıncılık yapan habercilere teşekkür haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA