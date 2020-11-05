Kardeşine 38 yıl sonra Esra Erol sayesinde kavuştu!

Canlı yayına katılan Necati Güngül, 10 gün önce hayatının şokunu yaşadığını iddia etti. Soyağacını öğrenmek için nüfus müdürlüğüne giden Güngül, sonuçları eline alınca gördüğüne inanamadı. Bir kardeşi daha olduğunu öğrenen Necati Güngül biyolojik kardeşini aramak için ise Esra Erol'un kapısını çaldı. Anne ve babasının ayrıldıklarını ifade eden Necati Güngül, 3 kardeşi ile beraber çocuk esirgeme yuvasına verildiğini ve 13 yaşına kadar anne ve babasını hiç görmediğini söyledi.

BİRBİRİNİ HİÇ GÖRMEYEN İKİ KARDEŞİN HASRETİ 38 YIL SONRA ESRA EROL'DA SON BULDU

Çocuk yaşta zorluklarla büyüyen Necati Güngül'e ise Dakikalar sonra sevindirici haber Esra Erol'dan geldi. 38 yıldır hiç görmediği kardeşi Oğuz Mevlüt'ü Esra Erol kısa süre içinde buldu. Esra Erol'un stüdyosunda yıllar sonra kavuşan Necati Güngül ve hiç görmediği kardeşi Oğuz Mevlüt Yükseloğlu'nun mutluluğu ise görülmeye değerdi.