Müge Anlı canlı izle 5 Kasım Perşembe!

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Müge Anlı, geçtiğimiz yıl Kızılay ile el ele vererek aşevi kampanyası başlatmıştı. Bu kampanya kapsamında hayırsever Müge Anlı izleyicisi yurdun dört bir yanında hizmet vermesi amacıyla ikisi yerleşik olmak üzere 12 aşevi bağışlamıştı. Günde yaklaşık 6 bin kişilik yemek dağıtımında bulunan Müge Anlı ve Dostları Mobil Aşevi, şimdi de yara alan İzmir'deki depremzedelere hizmet için deprem bölgesine gitti.Canlı yayında başlatılan yardımlarla birlikte bir yıl içinde 15 Milyon 546 Bin TL toplanarak yardıma muhtaç insanlara umut oldu! Paraları ve tapuları gitti diye Niğde'den kalkıp Müge Anlı'ya gelen doksanlık Zeynep Bıyık'ın mutlu günü. Zeynep teyze, Müge Anlı sayesinde tapularına kavuştu ve Niğde'ye evine geri götürüldü. Yayına bağlanan Zeynep teyze, Müge Anlı'ya çok teşekkür etti.

Müge Anlı, Niğde Bor derneği tarafından yılın programcısı ve televizyoncusu olarak değerlendirildi. Ayrıca şehrin anahtarı olarak adlandırdıkları sembolik anahtarı da Müge Anlı'ya hediye olarak gönderildi.

Yedi kız babası 49 yaşındaki Kadir Sarı üç yıldır kayıp. Kadir Bey'in nerede olduğunu bilmeyen ablası canlı yayına gelerek Müge Anlı'dan yardım istedi. Yayına bağlanan Kadir Bey'in eşi de bir sorunumuz yoktu dedi. Yedi kızı olduğu için erkek evlat isteyen Kadir Sarı'nın bu yüzden mi evden gittiği konuşuldu. Henüz 8 aylıkken annesi Nezaket Hanm tarafından yurda bırakılan Onur, 26 yıl sonra Müge Anlı tarafından bulundu. Canlı yayında sevinç gözyaşları döken Nezaket Hanım oğluna çağrıda bulundu. Henüz annesinin onu aradığından haberi olmadığı bilgisi verilirken, annesini görmek isteyecek mi sorusu yanıt bekliyor. Esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan Zeliha ve Cevdet Uysal çiftine ne oldu? Annesi ve Babasını bulmak isteyen kızları canlı yayında dayısından şüphelendiğini dile getirdi. Şüphelenilen dayı ve eşi canlı yayına katıldı. İddiaları kabul etmeyen dayı, kardeşinin ve eniştesinin bulunmasını istediğini söyledi. Gizli tanığın ise şüphelenilen dayıyı olay günü çok telaşlı ve üzgün bir halde gördüğünü söylemesi soru işaretlerini arttırdı.