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yeni bölüm izle

' de bu hafta Aşkları doludizgin devam ederken 'ın kendisine hazırladığı sürpriz karşısında duygulanan hayatına yeni bir yön vermenin atacağı için çok heyecanlıdır. Diğer yandan 'ın geçmişle bağlantısını çözmek ve Aslan'ın Midyat'a geliş amacını öğrenmek isteyen Miran, 'ın da yardımıyla herkesi şaşırtacak bir gerçeği açığa çıkarır. İşte Hercai 46. bölüm canlı izleme adresi

Hercai yeni bölüm izle

06.11.2020, 20:26

HERCAİ DİZİSİNDE BU HAFTA

Reyyan ve Miran'ın Aslanbey konağına geri dönüşü konaktaki dengelerin değişmesine neden olur. Azize, karşısında yeni ve güçlü bir Reyyan bulmanın şaşkınlığını yaşarken bir yandan da tehlike olarak gördüğü Aslan'ı etkisiz hale getirmenin yollarını arar. Aşkları doludizgin devam ederken Miran'ın kendisine hazırladığı sürpriz karşısında duygulanan Reyyan hayatına yeni bir yön vermenin ilk adımlarını atacağı için çok heyecanlıdır. Diğer yandan Aslan'ın geçmişle bağlantısını çözmek ve Aslan'ın Midyat'a geliş amacını öğrenmek isteyen Miran, Fırat'ın da yardımıyla herkesi şaşırtacak bir gerçeği açığa çıkarır.

HERCAİ 46. YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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