Bir damla kekik yağı bağışıklığı güçlendirir

Sağlık için pek çok faydası bulunan kekik en şifalı bitkiler arasında yer alıyor. Bu bitkiden elde edilen yağ ise, A ve C vitaminleri açısından eşsiz bir kaynak olarak, bağışıklık sistemini güçlendirir. Özellikle pandemi sürecinde ve soğuk havalarda kişinin grip ve nezle gibi solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanmasını önler. Enfeksiyonlar için kekik yağını bir bardak suya 1-2 damla damlatarak tüketebilirsiniz. Yaralara uygulanan kekiğin yağı ise yaraların iyileşme sürecini hızlandırır.