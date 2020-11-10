Kamyona çarpan motosiklette can verdi

AYDIN Nazilli'de motosikletiyle kamyona arkadan çarpan Ferhat Avcu (34) öldü. Beydağı mahallesindeki kazada Nazilli'ye giden Ferhat Avcu'nun kullandığı motosiklet, önündeki 35 Z 9090 plakalı Sezer M. yönetimindeki kamyona çarptı. Kazada Avcu ve arkasındaki Hasan Duru (38) motosikletin üzerinden savruldu. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri Avcu'nun yaşamını yitirdiğini tespit etti. Duru ise Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

ÜMİT ÖZMEN