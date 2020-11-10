  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Kamyona çarpan motosiklette can verdi

Kamyona çarpan motosiklette can verdi

Kamyona çarpan motosiklette can verdi
Giriş Tarihi: 10.11.2020

AYDIN Nazilli'de motosikletiyle kamyona arkadan çarpan Ferhat Avcu (34) öldü. Beydağı mahallesindeki kazada Nazilli'ye giden Ferhat Avcu'nun kullandığı motosiklet, önündeki 35 Z 9090 plakalı Sezer M. yönetimindeki kamyona çarptı. Kazada Avcu ve arkasındaki Hasan Duru (38) motosikletin üzerinden savruldu. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri Avcu'nun yaşamını yitirdiğini tespit etti. Duru ise Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

ÜMİT ÖZMEN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kamyona çarpan motosiklette can verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA