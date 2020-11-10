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Teklifini reddedince sırtından bıçakladı

Teklifini reddedince sırtından bıçakladı
Giriş Tarihi: 10.11.2020

İstanbul Aksaray'da bir kişi, arkadaşlık isteğini reddeden kadını sırtından bıçakladı. Olay önceki gece Taşpazar mahallesinde yaşandı. Ahmet Y. (41), işyerinde çalışan yabancı uyruklu Zolaika R'ye (45) arkadaşlık teklifinde bulundu. Teklifi reddeden kadın, Ahmet Y'nin ısrarları üzerine işten ayrıldı. Önceki gece yarısı kadını takip eden Ahmet Y, Zolaika R'yi zorla aracına bindirerek kaçırmak istedi, kadın ise araçtan kaçmayı başardı. Bunun üzerine peşinden koşan Ahmet Y, sokak ortasında elindeki ekmek bıçağıyla yakaladığı kadını sırtından bıçakladı. Aksaray Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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