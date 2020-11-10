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Uyusturucu taciri 9 zanlı tutuklandı

Uyusturucu taciri 9 zanlı tutuklandı
Giriş Tarihi: 10.11.2020

MUĞLA'DA uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda yakalanan 9 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı. Ekiplerin adreslerine düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adliyede tutuklandı. 69 kişi hakkında ise 'uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak'tan işlem yapıldı.

ADEM ÜLKER

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