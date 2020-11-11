Esra Erol, Utku Ercan’ın annesini buldu

Zonguldak'ta yaşayan Utku Evcan 9 aylıkken kendisini terk eden ve bir daha hiç haber alamadığı annesini bulmak için Esra Erol'da programına geldi. Babası cezaevinde olan, akrabalarıyla yaşayan Utku "annem beni 9 aylıkken hastaneye gidiyorum diyerek evde bırakış. Bir daha geri dönmemiş. Ben hiç anne sevgisi görmedim, beni neden bıraktı? Niçin yıllarca aramadı bunları sormak istiyorum" dedi.

Esra Erol, kısa bir süre içinde Utku'ya müjdeli haberi verdi. Yıllardır görmediği annesi bulunmuştu. Fakat annesinin Utku için hiç beklenmedik bir yanıtı vardı. Erol, Utku'nun annesi Fikrîye Hanımla görüştüm ve stüdyoya getirdim. Ancak anne Fikriye Hanım " Ben kendi düzenimi kurdum, evliyim başka çocuklarım var. Eski eşimden çok işkence gördüm bu yüzden evden kaçtım. Utku'yu almayı çok istedim ama eski eşim buna asla izin vermeyeceğini söyledi. Utku göründüğü gibi biri değil, hem bana hem çocuklarıma zarar verebilir. Utku'nun psikolojik sorunları var" diyerek, 18 yaşındaki oğlu Utku Ercan'ın görmek istemediğini söyledi" dedi.

Oğlunun yüzünü bile görmek istemeyen anne Fikriye Hanım'ın bu sözleri ise hem Esra Erol'u hem izleyicileri şoka uğrattı.