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Haberler Yaşam Kuruluş Osman yeni bölüm izle!

izle!

ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi 33.bölüm yayınlanıyor. Kuruluş Osman yeni bölümde ’ın eline geçecek ve işler karışacak. Haberimizin içerisinden Kuruluş Osman izleme linkine ulaşabilirsiniz.

Kuruluş Osman yeni bölüm izle!

11.11.2020, 20:26

Kuruluş Osman yeni bölüm izle! ATV ekranlarına Çarşamba akşamları gelen Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Osman Bey'in sözünden çıkarak Kulucahisar'a gitmesi üzerine Savcı Bey, Osman Bey'in tutuklanması emrini verir. Peki; Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM İZLE

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

''Osman Bey, Oba'ya döndüğü vakit tutuklanacaktır.''

Kulucahisar Kalesi Bizans'ın eline geçiyor, Osman Bey ağabeyi Savcı Bey'le karşı karşıya geliyor. Oğlu Mönke'yi, Geyhatu'ya teslim ederek Kayı Obası'nı büyük bir tehlikeden kurtaran Osman Bey, Nikola'nın sürpriz bir baskınla Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirdiği haberi ile sarsılır. Kulucahisar'ı her ne pahasına olursa olsun geri almaya karar veren Osman Bey, ağabeyi Savcı Bey'in tüm itirazlarına rağmen Nikola ve Flatyos'la yüzleşmeye gider. Aygül ve Selcan Hatun'un dönüşü obadaki dengeleri değiştirirken; Osman Bey'in sözünden çıkarak Kulucahisar'a gitmesi üzerine Savcı Bey, Osman Bey'in tutuklanması emrini verir...

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