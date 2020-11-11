Müge Anlı canlı izle 11 Kasım Çarşamba!

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. İşte 11 Kasım Çarşamba Müge Anlı canlı izleme sayfası...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Dün Zeliha ve Cevdet'in evlerinin halısının bulunmasının arkasından Zeliha Hanım'ın eşarbının da bulunduğu haberi paylaşıldı. Gençali Köyü'nde bulunan halının Zeliha Hanım'ın evine ait olduğu ayrıca Armağan Bey'in eşinin harman yerinde Zeliha Hanım'ın gözlüğünün bulunması ve Kadir Bey'in yayına çıkmak istememesi kafa karıştırıcı olduğunu belirtildi. Uysal ailesi artık dayılarından kesin şüphelendiklerini açıkladılar. Müge Anlı bu işte bir gariplik olduğunu başından beri bir kuyuda olduğunu düşündüğünü bununla beraber bu çevrede yanan bir şeyler olmuş olabileceğini bölgede yaşayanlarını hafızalarını yoklamasını rica etti. Müge Anlı Bünyamin Bey'in arabayı Kadir'in oğluna verdiğini söylediğini açıklamalarda tutarsızlık olduğunu belirtti. Gizli tanığın jandarma tarafında geç saatlere kadar ifadesinin alındığı açıkladı. Gizli tanık yeşil höyük akarsuyunun orada Kadir Altınay'ı gördüğünü hatta pazartesi günü gördüğünü çünkü o gün eşini otobüs garajına bıraktığını kesinlikle tarihin 26 Eylül pazartesi olduğunun altını çizerek belirtti. 5 gün sonra bulunan Gülsüm canlı yayında. 3 ayrı kadınla birliktelik yaşayan kişiyle gittiğini kabul etti. Canlı yayına bağlanan Gülsüm geri dönmeyeceğini söyledi.











Müge Anlı son sezonda neler oldu?