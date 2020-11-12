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Bir izle!

Bir ile Perşembe gününe damgasını vuracak. Dizinin yeni bölüm sloganı "Bazı hikayeler vardır, sen bitti dediğinde başlar." olacak. İşte yeni bölüm izleme linki...

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izle!

12.11.2020, 20:03

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm olay olacak! Perşembe akşamları ATV ekranlarına gelen dizinin son bölümünde Hünkar Yaman'ın vurulması büyük ses getirmiş ve sonrası için heyecan hız kesmemişti. Dizinin son bölümünde cenaze sırasında Sevda'nın tutuklanması herkesi şoke ederken Behice'nin ne planladığı ise merakla bekleniyor. Züleyha ise katilin peşine düşüyor. Bir Zamanlar Çukurova 72.bölüm fragmanı ise yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM BÜYÜK SES GETİRECEK!

"Bazı hikayeler vardır, sen bitti dediğinde başlar.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM İZLE

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