Koronavirüse yakalanan Şener Şen'in sağlık durumu nasıl?

Türk sinemasının usta oyuncusu 78 yaşındaki Şener Şen'den geçtiğimiz günlerde bir son dakika bilgisi gelmişti. Usta isim, koronavirüs şüphesiyle özel bir hastaneye kaldırıldı. Şen'in menajeri Gülden Avşaroğlu, usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

PCR ve antikor-antijen testlerini yaptıran ve oksijenle destek tedavisi uygulanmaya başlanan usta oyuncunun sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Şen'in tedavisine başlandığını ve her şeyin yolunda gittiğini söyleyen Avşaroğlu, "Şener Şen, pazar günü test yaptırdı ve sonucu pozitif çıktı. Karantinada bulunan Şener Bey'in durumu gayet iyi. Tedavi süreci ise hastanede devam ediyor" dedi.