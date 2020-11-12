Müge Anlı canlı izle 12 Kasım Perşembe!

12 sezondur zirvede olan Müge Anlı, gündemi sarsan itirafları, aylarca konuşulan cinayetleri ve sıra dışı olaylarıyla bu yıl da Türkiye'nin gündemini belirledi. Müge Anlı uzman ekibi ile birçok cinayeti aydınlatmaya devam edecek. İşte 12 Kasım Perşembe Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izleme sayfası...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Müge Anlı sıcak gelişmeyi açıklıyor. 16 gün sonra ölü olarak bulundular. Zeliha ve Cevdet Uysal'ın acı sonu. Şüpheli iki dayı ve eşleri gözaltına alındı. İlk itiraf yengeden geldi! ''ablasını, kocam öldürdü'' Nazire Altınay dışında henüz itirafın gelmedi bilgisi geldi. Günlerdir her yerde aranıyorlardı. ''kuyuda'' ölü olarak bulundular. Cenazeleri kuyudan çıkarılan Uysal çifti, cenaze aracıyla incelenmek üzere Dinar devlet hastane morguna kaldırıldı. Kadir Bey, Ramazan ve Fatma çifti gözaltına alındığı ve sorgulamaların devam ettiği belirtildi. Bünyamin Bey'e eşi olayı itiraf etti denilmesine rağmen olayı inkâr ettiği ifade edildi. Nazire Hanım, mikronlarımıza da bir itiraf yaptığı belirtildi. Gelen bir bilgiye göre öldürülen çiftin kafalarından av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü belirtildi. Ramazan Bey'inde yol şaşırtmak suçundan sorgulandığı belirtildi. Olayın geceden planlamış olduğu ifade edildi. Taşların toplanması ve cesetlerin nerede yok edileceği gibi konuları düşünmek için 3 gün sürdüğü belirtildi. Zeliha ve Cevdet Uysal çiftinin kızları Hacer Hanım canlı yayında. Hacer Hanım gözyaşları içinde suçluların cezalarını çekmelerini istedi.