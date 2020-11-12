Papatya çayı sakinleştirir

PAPATYA anti-enflamatuar ve antioksidan özellikleri sayesinde egzama gibi cilt tahrişlerine karşı faydalı bir bitkidir. Bu şifalı bitkinin çayı ise, vücuttaki alerjik reaksiyonları yatıştırırken, stres ve kaygıyı da giderir. Papatya çayının bir diğer özelliği de, ağız enfeksiyonlarıyla savaşıp diş çürümelerini engellemesidir.