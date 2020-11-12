  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Papatya çayı sakinleştirir

çayı sakinleştirir

Papatya çayı sakinleştirir
Giriş Tarihi: 12.11.2020

PAPATYA anti-enflamatuar ve antioksidan özellikleri sayesinde egzama gibi cilt tahrişlerine karşı faydalı bir bitkidir. Bu şifalı bitkinin çayı ise, vücuttaki alerjik reaksiyonları yatıştırırken, stres ve kaygıyı da giderir. Papatya çayının bir diğer özelliği de, ağız enfeksiyonlarıyla savaşıp diş çürümelerini engellemesidir.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Papatya çayı sakinleştirir haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA