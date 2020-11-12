Son dakika: KPSS ortaöğretim sınav giriş belgeleri yayınlandı

22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Ortaöğretim Sınavına katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 12 Kasım 2020 tarihinde saat 14.20'den itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Ortaöğretim Sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.