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Haberler Yaşam Son dakika: KPSS ortaöğretim sınav giriş belgeleri yayınlandı

Son dakika: ortaöğretim sınav giriş belgeleri yayınlandı

Son dakika haberi... Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün: 2020- Ortaöğretim sınava giriş belgeleri yayımlanmıştır. Adaylarımız http://ais.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan sınava giriş belgelerine ulaşabilir.

Son dakika: KPSS ortaöğretim sınav giriş belgeleri yayınlandı

12.11.2020, 14:23 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020,14:25

22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Ortaöğretim Sınavına katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 12 Kasım 2020 tarihinde saat 14.20'den itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Ortaöğretim Sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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