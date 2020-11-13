Acımız 4’e katlandı

CİNAYETTEN ÖNCE PAYLAŞIM YAPMIŞ

İZMİR'İN Dikili ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki Alper Gül, 4 ay önce boşandığı eşi Çilem Kılıç'ı (23) sokak ortasında öldürdü. Hızını almayan Gül, evini bastığı kayınvalidesi Selime Özduran ile komşuları Sibel Yarcı'yı da yaraladıktan sonra silahında kalan son kurşunu kafasına sıkarak yaşamına son verdi. Alper Gül'ün Adana'dan İzmir'e geldiği ve Dikili Belediyesi'nde teknik eleman olarak çalışırken, 30 gün önce işten istifa ettiği öğrenildi. ESKİ eşi Çilem Kılıç'ın başvurusu üzerine Alper Gül hakkında uzaklaştırma cezasını ihlalden evrak hazırlanarak Savcılığa gönderildiği ve bunu duyan öfkeli kocanın dehşet saçtığı iddia edildi. Alper Gül'ün cinayette önce yaptığı sosyal meyda paylaşımında, "Sen kimle dans ettiğini bilmiyorsun. Beni de zerre kadar tanımamışsın. Böyle devam et seni şeytan. Bakalım ne olacak" ifadelerini kullandığı ve paylaşıma "Bedeli var" isimli bir şarkı eklediği öğrenildi.







SEVGİLİSİNİN CANINI ALIP INTIHAR ETTI

MUĞLA'DA bir astsubay, birlikte yaşadığı kadını öldürdükten sonra intihar etti. Astsubay Volkan Erdem ve Hafize Günakın, 3 ay önce tanıştığı ve bir ay önce de aynı evde yaşamaya başladı. Erdem ve Günakın arasında son günlerde kıskançlık yüzünden olduğu öne sürülen tartışma yaşanmaya başladı. Bunun üzerine Günakın ayrılmak istedi. Ayrılmak istemeyen Erdem, Günakın'ı önce göğsünden bıçakladı, sonra da başından silahla tek el ateş ederek öldürdü. Erdem aynı silahla intihar etti. Hafize Günakın'ın eşinden ayrı yaşadığı, boşanma davasının ise devam ettiği öğrenildi. Çiftin cesetleri, olay yeri savcısının incelemesinin ardından Muğla Yerkesik Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



73 YASINDAKİ KARISINI AV TÜFEGİYLE ÖLDÜRDÜ

MALATYA'DA, eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı olan Mehmet P. (70), eve gelerek tartıştığı eşi Emine P'yi (73) av tüfeğiyle vurdu. Silah seslerini duyan apartman sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan kontrollerde 3 çocuk annesi Emine P'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgede çalışma başlatan ekipler olayın şüphelisi Mehmet P'yi olayda kullandığı suç aleti ile birlikte kısa sürede yakaladı. Bu arada Emine P'nin vefat haberini alarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.



6 YERİNDEN BIÇAKLADI 'PİŞMAN DEĞİLİM' DEDİ

AKSARAY'DA eşiyle boşanma aşamasında olan Ramazan T (33) bir süredir arkadaşlık ettiği 2 çocuklu Saadet Korkmaz'ı (37) kendisinden ayrılmak istediği gerekçesiyle, çalıştığı markette 6 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Saadet Korkmaz'ın çığlıklarını duyan mesai arkadaşları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis sevk edildi.

KIYAFETLERİNİ DEĞİŞTİRMİŞ

HASTANEYE kaldırılan Saadet Korkmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri Ramazan T'yi olaydan 9 dakika sonra Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine girerken kovalamaca sonucu kıskıvrak yakaladı. Yakalanan cinayet zanlısının kanlar içinde kalan kıyafetlerini değiştirmek için evine gittiği öğrenildi. Gözaltına alınan cinayet zanlısı gazetecilerin "Pişman mısın?" sorusuna "Hayır pişman değilim" diyerek cevap verdi.



ACILI BABA: EN AĞIR CEZAYI ALSIN

DENİZLİ'DE yalnız yaşa-dığı apartta erkek arkadaşı Eray Hakver tarafından boğula-rak öldürülen 22 yaşındaki üni-versite öğrencisi Cennet Tuğba Tokbaş, son yolculuğuna uğur-landı. Kovid-19 testi pozitif çık-tığı için önlemler altında top-rağa verilen Tuğba'nın babası, katilin en ağır şekilde cezalan-dırılmasını istedi. Baba Murat Tokbaş, "Kızını kaybetmiş bir baba olarak, en değerli varlığı-mızı elimizden alan katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.



FATİH ŞENDİL / SEVAL KONURALP / ADEM ÜLKER / FERDİ YAVUZ / SEBAHATTİN ALP

Çadırkentte duygu dolu anma