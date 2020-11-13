Perşembe günlerinin değişmeyen birincisi ‘Bir Zamanlar Çukurova’

Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %12,16 izlenme oranı ve %28,19 izlenme payı, AB'de %8,83 izlenme oranı ve %20,75 izlenme payı, 20+ABC1'de %10,98 izlenme oranı ve %24,18 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı. Bir Zamanlar Çukurova'nın 72.bölümünde #HasretKaldım etiketi sosyal medyanın gündemindeydi.

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Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' hayatına iyi veya kötü dokunduğu herkesin gözyaşları ile Hünkar'a veda etti!

DEMİR VE FEKELİ SEVDA SINAVINDA!

Hünkar'ın cenaze namazı bitip, cenaze omuzlara alınırken, Jandarma Sevda'yı gözaltına aldı! Çukurovalıların şaşkın bakışları altında, Sevda'nın tüm itirazlarına rağmen Jandarma onu, Hünkar Yaman'ı öldürmek suçundan gözaltına aldı.

Hünkar, Demir, Fekeli, Yılmaz ve Fikret'in omuzlarında mezarlığa götürülürken, adeta tüm Çukurova'nın gözyaşları sel oldu, aktı.

Cenazenin ardından, Demir ve Fekeli Sevda'nın gerçekten suçlu olup olmadığını konuştular ama emin olamadılar. Sevda'nın evinden Hünkar'ın ziynet eşyaları da çıktı ama çantasındaki paranın yerinde duruyor olması, suçlamaların da düşmesine vesile oldu.

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Yine de Sevda, Demir'in bir an olsa da acaba diye düşünmesi yüzünden onunla iletişimini kesti. Adana'da ise, işgüzarlar iş başındaydı! Serbest bırakılmış olsa da Hünkar'ı öldürdüğüne inandıkları Sevda'yı kovmak için ellerinde meşaleler, taşlar ile eve saldırıya geçtiler.

ZÜLEYHA'NIN ARTIK KİMSEDEN KORKUSU YOK!

Saldırganlar eve girmeye hazırlanırken, Sevda'yı alıp konağa götürmek için Züleyha kapıya geldi ve bugüne kadar kimsenin görmediği bir kararlılık ile elindeki silahı önce havaya sonra gelenlerin üzerine doğrulttu! Tehditlerine tehdit ile cevap veren ve gözlerinin yaşına bakmayacağını haykıran Züleyha, adeta Hünkar'ın gücüne büründü!

Haminne de artık Züleyha'nın evladı oldu. Gece yarısı Hünkar'ın mezarının başından onu eve döndüren de Züleyha oldu, kızının ayakkabılarına sarıldığı anlarda onu teselli eden de!

DEMİR VE FEKELİ HÜNKAR'IN KATİLİNİ BULMAK İÇİN YEMİN ETTİ!

Sevda'nın duruşmasını gözyaşları içinde takip eden iki adam, hayatlarındaki en önemli kadını kaybetmenin hüznünde buluştular ve ilk kez gerçek bir işbirliği için el sıkıştılar! Hünkar'ın katilini birlikte bulacaklar!

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Fekeli'nin bulduğu her fırsatta Hünkar'ın mezarı başında ettiği dualar yürek dağladı! O kavuşamadığı aşkının acısını yaşarken, konağında da yine işler karıştı.

FİKRET, DEMİR'İN ÇEKMECESİNİ NEDEN KARIŞTIRDI?

Evi terk etme senaryosunu da başarıyla eve dönmekle noktalayan Behice, yeniden konağa yerleşti. Müjgan halasının üzerine titrerken, hırkasını getirmek üzere askıya elini attığında yere düşen kağıt yine ortalığı karıştırdı.

Kağıtta, Züleyha'yı vurduğu ve Demir'in istediği zaman bunu savcıya verebileceği yazıyordu! Müjgan, Yılmaz'dan bunun hesabını sorarken, Yılmaz mektubun eve nasıl geldiğini sordu ve itiraf hiç beklemedikleri bir yerden, Fikret'ten geldi! Yılmaz'ın işine yarayacak bir bilgi bulabilmek için Demir'in odasını karıştırdığını söyleyen Fikret, Müjgan ve Yılmaz kavgasını engelleyemedi. Aynı zamanda Yılmaz'ın kendisi hakkında şüphe duymasına da neden oldu. Kavganın sonunda, Müjgan'ın dert ortağı yine Fikret oldu!

ZÜLEYHA DA HÜNKAR'IN KATİLİNİN PEŞİNDE!

Behice hızla şehirdeki sosyal hayatına devam etti. Hatta Hünkar anısına bir yemek düzenlemeyi bile teklif etti. Ancak Züleyha ile karşılaşmayı ummuyordu. Kendisini öldürmeye kalktığından bu yana gözünü Behice'nin üzerinden ayırmayan Züleyha, şehir kulübündeki halini görünce Behice'nin üzerine yürüdü ve onu Hünkar'ı öldürmekle suçladı! Bunu ispatlayacağını da tüm şehre duyurdu!

BEHİCE VE MÜJGAN, FEKELİ'NİN GÜVENİNİ KAYBETTİ!

Behice elbette bu durumdan da kendisine mağduriyet çıkararak, evdeki yerini sağlamlaştırmak istedi. Ancak, Züleyha'nın kararlılığı, Fekeli'nin de gözünü açtı! Behice'ye İstanbul'a dönmesini söyleyen Fekeli, bu konuda karşısına dikilen Müjgan'a da ilk kez, sözlerinin dinlenmesini istediğini büyük bir netlikle anlattı! Önce halası ile gitmeye kalkan Müjgan, sonra vazgeçip evde kaldı.

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İstanbul'a gitmek üzere evden çıkan Behice ise yine kendi kurduğu oyunun peşinde, mağduriyetini yaratmak için bir adamla buluştu ve kendini dövdürdü! En son saldırıya uğramış olmak için, kendisine silah doğrultulmasını da talep etti, ancak hesaplayamadığı bir şey oldu. Silahı tutan kişiye bir köpek saldırdı!

Behice öldü mü?

Fikret, neyin peşinde?

Yılmaz ve Züleyha artık kaçabilecek mi?

Demir, Sevda'ya kendini affettirebilecek mi?

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Sevda, konağın yeni hanımı mı olacak?

Soruları önümüzdeki hafta Perşembe günü yayınlanacak 73. Bölümde yanıt bulacak.

Bir Zamanlar Çukurova 3. sezonuyla yine her Perşembe 20.00'de atv'de!