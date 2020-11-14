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Haberler Yaşam 14 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

14 /’li terörist etkisiz hale getirildi

14 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 14.11.2020

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir sızma girişimini daha önleyerek 14 PKK/ YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

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