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‘Ahbap’lar ve AFAD depremzedeler için birlikte çalışıyor

‘Ahbap’lar ve AFAD depremzedeler için birlikte çalışıyor
Giriş Tarihi: 14.11.2020

SANATÇI Haluk Levent'in başkanlığını yaptığı Ahbap Derneği üyeleri de, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki sarsıntının ardından depremzedelerin yardımına koşan ekiplerden biri oldu. TÜRKİYE'NİN birçok kentinden gönderilen yardımların AFAD koordinasyonunda ihtiyaç sahiplerine ulaşması için çalışan Ahbap üyeleri, yaptıkları çalışmalarla İzmirlilerin gönlünü fethetti. Ahbap Derneği Başkanı sanatçı Haluk Levent, "İzmir depremi AFAD ile koordineli çalıştığımız üçüncü afet oluyor. Sadece gelen yardımların istiflenmesi değil, depo sorumluluğunu da aldık" dedi.

"ÇADIRLAR SÖKÜLENE KADAR BURADAYIZ"
DEPREM bölgesinde 500'ün üzerinde Ahbap Derneği üyesinin görev yaptığını bildiren Levent, "AFAD ve Türk Kızılay'ın birçok yerinde bizim gönüllülerimiz bulunuyor. Bazı gönüllülerimiz ise alanda görev yapıyor. Depremden etkilenen çocuklarla ilgileniyorlar. Çadırlar sökülüp insanlar evlerine yerleştirilmeye başlayıncaya kadar Ahbaplar olarak İzmir'de olacağız" ifadelerini kullandı.

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