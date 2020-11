Bilim Kurulu Üyesi uyardı: “Böyle bir durum olursa...'

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için başlayan 1 haftalık ara tatilde öğrenci ve velilerin çok dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Bilim Kurulu Üyesi İlhan, bu ara tatilin daha çok evde geçirilmesi gerektiğini, eğer dışarı çıkılacaksa da kalabalıklardan kaçınarak ve maske, mesafe, hijyen kuralına uyularak çıkılması gerektiğini belirtti. Ayrıca şu anda artan hasta sayılarını da hatırlatan İlhan, ara tatil vesilesiyle şehirlerarası yapılacak bir seyahatin veya ziyaretin, virüsün yayılmasına neden olabileceğini söyledi.



"GENÇLER ARKADAŞIMDAN BANA BULAŞMAZ DÜŞÜNCESİNDE OLMASIN"

Korona virüs sürecinin başında olduğu gibi hala en güvenli yerlerin evler olduğunu belirten Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan, "Gençlere tavsiyemiz çok açık. Dışarı çıkacaklarsa, bir kere mutlaka fiziksel mesafeye uymaları gerekiyor. Maske takmaları ve bir arada olmaktan, kalabalık oluşturmaktan kaçmaları gerekiyor. Açıkçası sürecin başında olduğu gibi gençlerimiz için de çocuklarımız için de hali hazırda en güvenilir yerler evler. Mümkünse gençlerimiz evlerinde vakit geçirsinler. Dışarıya tabi ki çıksınlar, çıkmasınlar diye yüzde yüz bir şey söylemek pek mümkün değil. Ama eğer dışarı çıkıyorlarsa, maske, hijyen ve fiziksel mesafeye çok dikkat ederek bir arada olsunlar ve çok kalabalık olmasınlar. Tabi evlerde kalsın derken; evlerde de gençler, 4 genç, 5-6 genç ile maskesiz bir şekilde bir araya gelip arkadaşımdan bana bulaşmaz düşüncesinde olmasın" ifadelerini kullandı.





"BU SÜRECİ BİRAZ DAHA DİNLENEREK, KİTAP OKUYARAK GEÇİRMEK DAHA DOĞRU BİR YAKLAŞIM OLACAKTIR"

Covid-19 pandemisinin birçok alanda sıkıntı oluşturduğuna değinen Prof. Dr. İlhan, "Eğitim için her ne kadar pek çok imkanlar sağlanmış olsa da uzaktan eğitimde olmak farklı bir kültür gerektiriyor. Uzaktan eğitimin yanı sıra arkadaşlarından uzakta olmak gerçekten herkesi pek çok zorlukla karşılaştırıyor ama bu süreci biraz daha dinlenerek, kitap okuyarak, internet veya televizyon izleyerek geçirmek daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Tabii ki dışarı da çıkılabilir. Ama dışarı çıkıldığı an mutlaka koşullara uymak evde de kalabalığa izin vermemek gerekiyor. Hep mesajım gençlere çünkü gençlerimiz büyüklerini dinliyor. Ama kendileri de çok akıllılar geleceklerini görüyorlar. Kalabalık yapacak durumlardan kaçınmak kendi risk değerlendirmelerini de kendileri yapmak durumunda gençler. Tabi bu mesaj ailelerimize de ailenizle bu süreç içerisinde alışveriş merkezine ya da kapalı alanları bir vakit geçirme yerleri olarak görmemek gerekiyor" diye konuştu.



"BÖYLE BİR DURUM OLURSA BU SEFER KORONANIN YAYILMASIYLA KARŞILAŞABİLİRİZ"

Öğrenci ve velilerin ara tatil dönemini temastan ve kalabalıktan kaçınarak geçirmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. İlhan, "Bir başka konu da aslında seyahatten kaçınmak gerekiyor. Zira biliyorsunuz Türkiye'nin pek çok yerinde şu an korona hastalarımız yüksek düzeyde. Özellikle büyük şehirlerimizde; İstanbul'da Ankara'da İzmir'de daha da çok. Bu şehirlere yapılacak ya da bu şehirlerden Anadolu'ya yapılacak yolculuklar; koronanın tıpkı hiç istemediğimiz şekilde Kurban Bayramı sonrasında olduğu gibi yayılmasına sebep olabilir. O yüzden İstanbul'da okuyan bir öğrencimiz İstanbul'da kalmalı. Ara tatil oldu. Örneğin Elazığ'dan İstanbul'a gideyim diye çocuklarımız düşünmemeliler açıkçası. Böyle bir durum olursa bu sefer koronanın yayılmasıyla da karşılaşabiliriz. Buna da çok dikkat etmek gerekiyor düşüncesindeyim" şeklinde konuştu.



"Okullar bizim geleceğimiz"

Okullar ve çalışma alanlarının, eğlence ve sosyal aktivitelerde bir araya gelmekten farklı olarak ele alınması gerektiğini belirten İlhan, "Sosyal etkinliklerde bir araya gelmekle okullarda ve çalışma alanlarında bir araya gelmeyi birbirinden ayırmak gerekiyor. Bence burası çok önemli. Okullar bizim geleceğimiz. Enfeksiyonları kontrol edebiliyorsak okulları açmak doğru bir yaklaşımdır. Yine aynı şekilde 'çalışma yerleri kapatılsın' diye bir yaklaşım var. İnsanlar ekmek parası kazanıyor, evlerine ekmek götürüyorlar. Bu yüzden de buralar kapatılsın demek yerine, buralarda gerekli önlemleri hem devlet alsın hem vatandaş buna uysun da çalışma hayatı devam etsin demek daha doğru bir yaklaşımdır. Yani topyekün kapatılsın demekle bir yere varma şansımız yok. Üstelik topyekun kapatılsın diyeceksek eğer; öncelikli olarak sosyal alanlara eğilmemiz gerekiyor. Restoranlar önceki dönemde olduğu gibi sadece paket servisle çalışabilirler. Alışveriş merkezleri kapatılabilir. Yani sosyal imkanlarla insanların bir arada olduğu durumlarla zorunlu olarak eğitim gibi çalışma hayatı gibi bir arada bulunulan alanları birbirinden ayırmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.



"Nihai amaç, önce okullarımızı açmak, sonra üniversitelerimizi açmak"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Cuma günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor" ifadelerine yer verdi. Bu paylaşım hakkında da konuşan İlhan, "Elbette tabi nihai amaç, önce okullarımızı açmak, sonra üniversitelerimizi açmak. Ama bunun için de tabi vakalara bakmak, yeni hastalara bakmak gerekiyor. Burada da il bazında farklılaşmalar söz konusu olabilir. Kimi illerde üniversiteler için özellikle söylüyorum, okullarda benzer bir karar her yerde uygulanıyor biliyorsunuz. İl Hıfzıssıhha Kurulları bir ilin belli bir bölümünde, bir ilçede, bir mahallede dahi eğitime ara verebilir geçici olarak. Online devam edebilir. Zaten iyi bir altyapımız olduğunu hepimiz biliyoruz. O yüzden üniversiteler için de olsun okullar da olsun, İl Hıfzıssıhha Kurullarının kararları etkili olacaktır. Bu süreci değerlendirmek için biraz erken olduğunu düşünüyorum. Gelecek haftaki yeni hasta sayısına göre herhalde okullarımız ile ilgili karar vermek daha doğru olacaktır" dedi.