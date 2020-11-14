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Bir yine birinci

Bir Zamanlar Çukurova yine birinci
Giriş Tarihi: 14.11.2020

PERŞEMBE akşamları atv ekranlarında yayınlanan 'Bir Zamanlar Çukurova', tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu. Üç sezondur, ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşktan yola çıkan hikayeyi ve kahramanlarını yalnız bırakmayan izleyici, bu hafta da diziyi zirveye taşıdı! Dizinin yeni bölümü, Tüm Kişiler'de yüzde 12.16 izlenme oranı ve yüzde 28.19 izlenme payı, AB'de yüzde 8.83 izlenme oranı ve yüzde 20.75 izlenme payı, 20+ABC1'de yüzde 10.98 izlenme oranı ve yüzde 24.18 izlenme payı alarak birinci oldu.

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