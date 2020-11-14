Diyabette cilt kuruluğuna dikkat

Türk toplumunda diyabet görülme sıklığının yüzde 13.7'ye ulaştığını belirten Öğr. Gör. Özlem Karagöl, "40-44 yaş grubundan itibaren nüfusun yüzde 10'u diyabetli ve bu veriler Türkiye'de diyabetin 1998'e göre 5 yaş daha erken başladığını gösteriyor" dedi.



BOL BOL SU TÜKETİN

Diyabetli yaşam ve tedavi sürecinde önerilerini paylaşan Karagöl, genetik geçişli bir hastalık olan diyabetin doğru yöntemler ve yaşam tarzıyla önlenebileceği vurgusu yaptı. Karagöl, "Çok su içme, sık idrara çıkma, ağızda kuruluk ve cilt yaralarında geç iyileşme gibi belirtiler, diyabete işaret edebilir. Bunların erken dönemde fark edilmesi ve önlemlerinin alınması önemlidir" dedi. Yeterli sıvı alınamamanın kan şekerinin yükselmesine ve böbrek sorunlarına yol açabileceğini belirten Karagöl, "Özellikle yaz aylarında su tüketimini artırmak, diyabetliler için çok önemlidir. Diyabet hastalarında ayak tırnaklarının hafif uzun ve düz şekilde kesilmesine dikkat edilmeli. Diyabet hastaları yeni ayakkabılarını normalden 1 numara büyük almalılar. Ayaklar bir nedenle su topluyorsa, ayakkabı mutlaka gözden geçirilmeli" dedi.



BAĞIŞIKLIĞI ZAYIFLATIR

Karagöl, "Diyabetli kişilerde bağışıklık sistemlerinin nispeten zayıf olmasını da göz önüne aldığımızda enfeksiyona yakalanma olasılığı ciddi artış gösterir. Bu nedenle cildinizi korumak, çatlaklara ve tahrişe yol açabilecek cilt kuruluğunu önlemek çok önemli" diye konuştu.



DÜZENLİ SPOR ŞART

Uzmanlar, "Diyabet hastalığı olanların yılda en az bir kez kalp kontrolünden geçmesi, rutin muayene, EKG, kan tahlilleri ve gerekli görüldüğünde ekokardiyografi ve efor testi ile değerlendirilmeleri, birçok hastalığın önüne geçilmesinde önemli bir etken. Özellikle fast fooddan uzak durulması, karbonhidrat içeren besinlerin az tüketilmesi, şeker içeriği yüksek besin ve gazlı içeceklerden uzak durulması ve düzenli spor yapılması gibi önlem ve alışkanlıklar uzun dönemde diyabet riskini önemli oranda azaltıyor" dedi.