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Gribe karşı adaçayı ve papatya çayı için

Gribe karşı adaçayı ve papatya çayı için
Giriş Tarihi: 14.11.2020

ÖZELLİKLE gribal enfeksiyonların ve hastalıkların arttığı kış aylarında, adaçayı ve papatya çayı tüketmek enfeksiyonların azalmasında büyük rol oynar. Ayrıca mide ve bağırsak gazlarının giderilmesinde de faydalıdır. Papatya çayı mide bulantısını keser, hazım sisteminin düzenli çalışmasını sağlar, kan dolaşımını hızlandırır ve kanamaları keser. Adaçayı ise öksürüğünüze iyi gelir, astım hastaları için de iyi bir ilaçtır.

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