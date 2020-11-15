‘Kovid-19 gripten daha bulaşıcı’

Işık, iki virüsün farkı konusunda kilit noktanın boğaz ve burun akıntısı olduğunu söyleyerek, korona virüsünün gribe göre daha bulaşıcı bir virüs olduğunu vurguladı. Işık ayrıca, korona virüsünün ve gribin aynı anda görülebileceğini ve bu yüzden grip aşısı yaptırmanın önemli olduğunu söyledi.

SARS COV-2 DAHA ETKİLİ

Koronaya yol açan Sars Cov-2 virüsünün az da olsa hava, temas ve damlacıkla bulaşabildiğinin altını çizen Uzm. Dr. Merda Işık, her iki virüsün bulaştırıcılığı karşılaştırıldığında ise Sars Cov-2 virüsünün, influenzaya göre çok daha bulaştırıcı olduğunun bilindiğini söyledi.

BURUN AKINTISI VE BOĞAZ AĞRISI KİLİT NOKTA

Gripte; sıklıkla yüksek ateş, terleme, baş, kas ve boğaz ağrısı, öksürük, burun akıntısı, halsizlik şikayetleri görülürken, Covid-19'da benzer şekilde ateş yüksekliği, terleme, baş ve kas ağrısı, öksürük, nefes darlığı, halsizlik gibi benzer semptomların görüldüğünü belirten Işık, "Burun akıntısı ve boğaz ağrısını Covid-19'da çok sık görmüyoruz. Koku ve tat alma problemleri de genellikle Covid-19 varlığında tabloya eklenmektedir. Gripte kuluçka süresi 1-4 gün iken Covid-19'da kuluçka süresi 2-14 gün olarak kabul ediliyor" dedi.