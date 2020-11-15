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“Mecbur kalmadıkça ara tatilde dışarı çıkmayın”

“Mecbur kalmadıkça ara tatilde dışarı çıkmayın”
Giriş Tarihi: 15.11.2020

Koronavirüs salgını gölgesinde seyreltilmiş olarak devam eden eğitim öğretimde ara tatil başladı. Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, "16-23 Kasım arası birinci dönem ara tatilinde öğrencilerimiz dinlenme, eğlenme ve öğrenme fırsatı bulacak. Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayalım. Akraba ziyaretlerinden, kalabalık ortamlardan uzak duralım. Maske, mesafe ve hijyen kuralına mutlaka uyalım ki, ara tatil sonrası sağlıkla okullarımıza kavuşalım" dedi.

NERMİN UÇTU

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