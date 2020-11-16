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İki sevgiliye pompalı tüfekle ınfaz

İki sevgiliye pompalı tüfekle ınfaz
Giriş Tarihi: 16.11.2020

İstanbul Silivri'de Mesut S. ve Tülay A. birlikte yaşadıkları evin önünde pompalı tüfekle silahlı saldırıya uğradı. Henüz kimliği öğrenilemeyen şüpheli, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçtı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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