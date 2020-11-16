Müge Anlı canlı izle 16 Kasım Pazartesi!

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Peki Müge Anlı'da bugün neler yaşanacak? İşte 16 Kasım Pazartesi Müge Anlı canlı izleme sayfası...

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MÜGE ANLI'DA GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?

49 yaşında Alzheimer hastası Mustafa Bey dün kaybolduktan sonra 24 saat için sevgi izi sayesinde bulunmuş ve kimliği anlaşılmıştı. Sevgi izi konusunda 140. Kayıp kişinin bulunduğu belirtildi. Merter'de bulunan 49 yaşındaki Mustafa Şenoğlu'nun sevgi izi sayesinde kim olduğunun anlaşıldığı ve ailesine teslim edildiği ifade etti. Hemşire Firdevs Yorulmaz canlı yayına geldi ve Mesut Bey ile kucaklaştı. Firdevs Hanım en çok Memoş'u yani Mesut Bey'i çok merak ettiğini evlatlık verildikten sonra ailenin bir yıl sonra hastaneye getirdiğini ve çok sevdiklerini söyledi. Firdevs Hanım kendilerine Mesut'u kendilerine polislerin getirdiği garajın civarından bir kadın ve bir erkeğin bıraktığını söylediklerini o dönem Manisa'da yuva olmadığını 8 ay hastanede baktıklarını söyledi. Gözaltında olan 6 şüphelinin gözaltı sürelerinin devam ettiği ve her gün sağlık kontrolü için hastaneye götürüldüğü ifade edildi. Zanlıların gözaltında 3. Günü olduğu ve geniş çaplı bir tatbikat yapıldığı başsavcının da tatbikat yerine geldiğini belirtildi. Bünyamin Bey'in bugün tekrar sağlık kontrolüne götürüldüğünü ama hastaneye girişte tüm soruları yanıtsız bıraktığı ifade edildi. Dün tatbikat yerinde Bünyamin Altınay'ın orada olan 90 kg'lık bir komutanı sırtına alıp el arabasına yerleştiğini cinayeti tek başına işlediğini göstermek için bunu yaptığı aktarıldı. 8 Şubat 2019 tarihinde Bağcılar'daki evinde işe gidiyorum diye evden çıkan Mizgin'in ailesinin kızlarının çalıştığı tekstil atölyesinin sahibine gittiklerini toplam 14.000 Tl para alan patronun kızınızı geri getireceğim dediği ama kızını getirmediğini üstüne aileyi tehdit ettikleri aktarıldı. Nebi Bey gelininin Kezban Dağ ile köşkte buluşup konuştuklarını görenlerin olduğunu bunu anlatmak istediğini söyledi. Birgül Hanım, Kezban Hanım'ın amcasının gelini olduğunu evet buluştuğunu ama bun buluşmaların kadın kadına sohbet olduğunu eşinin ailesine hep saygı duyduğunu eşi gidince bile ona baktığını bugüne kadar bu şüphelerini kendilerine söylemediğini neden bugün gündeme getirdiğini anlayamadığını ifade etti.