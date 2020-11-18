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Haberler Yaşam Amfi tiyatroda kadınlar spor yaptı

tiyatroda kadınlar spor yaptı

Sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan tiyatro, bu kez spor aktiviteleri için kapılarını açtı.

Amfi tiyatroda kadınlar spor yaptı

18.11.2020, 17:44 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020,17:45

İlçede yaşayan vatandaşlar, emekli beden eğitimi öğretmeni Şennur Ünlü eğitmenliğinde spor yaptı. Girişte ateş ölçümünün yapıldığı sosyal mesafeli spor dersinin oldukça verimli geçtiği belirtildi.

Etkinlik hakkında bilgi veren beden eğitimi öğretmeni Şennur Ünlü "Amfi tiyatroda neden spor yapmayalım diye düşündük spor etkinliklerimizi başlattık. Ücretsiz derslerimize her Çarşamba günü, 11.00 - 12.00 saatleri arasında sağlıklı yaşama önem veren herkesi bekliyoruz" dedi.



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