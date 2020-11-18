Cin Ali çizimleriniz fotoğrafa dönüşecek

TEKNOLOJİ dünyası her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Özellikle yapay zeka alanındaki yenilikler gün geçtikçe daha şaşırtıcı oluyor. Bunlardan biri de çok basit insan çizimlerini gerçekçi bir fotoğrafa dönüştüren DeepFaceDrawing.

ROBOT RESİM DEĞİŞECEK

PEKİN'DE yer alan Chinese Academy of Sciences araştırmacıları tarafından geliştirilen yazılım, neredeyse Cin Ali benzetmesi yaptığımız en temel çizimlerden bile şaşırtıcı sonuçlar çıkarabiliyor.

YAZILIMIN ortaya çıkardığı portreler üzerinde gerçek zamanlı değişiklikler yapılabiliyor. Tabii akla gelen ilk soru, bu teknolojinin eğlenceli olması dışında ne işe yarayacağı? DeepFaceDrawing'in, özellikle suçluları tespit etmek için karakollarda kullanılan "robot çizimler" açısından oldukça faydalı olacağı belirtiliyor. Halen geliştirme sürecinde olan yazılımın, ne zaman ve hangi ticari kullanım alanlarına açılacağı henüz açıklanmış değil.