Yolda telefon kullanan sürücüleri yakalayacak

Çoğu ülkede trafikte seyir halindeyken sürücülerin telefonla konuşması ya da tek eliyle direksiyonu tutup telefonuyla ilgilenmesi yasak. Ülkemizde de trafik polisleri böyle bir durum karşısında araç plakasına kanunla belirlenen para cezasını yazabiliyor. Fakat yoğun ve akan trafikte her sürücüyü takip etmek oldukça zor.

CAYDIRICI OLMASI BEKLENİYOR

Avustralya New South Wales'ta yapay zeka destekli kurulan sistemle hem sürücülerin yakalanması kolaylaşacak hem de trafik polislerinin iş yükü azalacak. Bu yeni teknoloji sayesinde yollara konumlandırılan kameralar ile telefonunu kullanan sürücülerin tespit edilmesi kolaylaşıyor. Kural ihlali anının fotoğrafını çekerek kanıt da oluşturan sistem, söylendiği kadarıyla oldukça efektif olarak görev yapıyor. Yapay zeka destekli yeni sistemin gözünden pek bir şey kaçmaması, sürücüler üzerinde de caydırıcı bir etki yaratıyor. Sistemin kurulduğu pilot bölgede elde edilen başarı oranı, Avustralya'da yoğun olan 45 farklı caddeye daha kurulum yapılmasının önünü açtı. Görünen o ki, önümüzdeki yıllarda yapay zeka hayatın her alanında çok daha etkin bir rol üstlenecek.



GECE DE ÇALISIYOR

GÜNDÜZ olduğu gibi gece karanlık yollarda da istikrarlı bir şekilde çalışan sistem, farklı iklim koşullarında da sorun yaşamıyor. Özellikle araçların yüksek hızlarda seyrettiği otobanlarda da, sürücüleri tespit edebilen kameralar, sisteme olan güveni ve kullanım alanını artırıyor. Avustralya'da yaygınlaşması beklenen yapay zeka destekli kamera sisteminin önümüzdeki yıllarda birçok ülkede kullanılması bekleniyor.