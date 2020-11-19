Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm canlı izle

Behice, kendi kurduğu kumpasta, ummadığı bir şekilde kurban haline gelir. Saldırıya uğramış görüntüsü vermesi için tuttuğu Erdinç, üzerine bir köpek saldırınca Behice'yi vurur ve korkuyla onu orada bırakıp uzaklaşır! Halasının adeta kovulmuş olması, Müjgan'ı yine sonunu hesap etmediği bir karara iter! Müjgan da halasının peşinden evi terk edecektir. Fikret ise onu geri döndürmeye çalışırken, kendini açıklayamayacağı bir durumun içine soktuğundan habersizdir.

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