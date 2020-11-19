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Haberler Yaşam Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm canlı izle

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Bir yeni bölümüyle büyük ses getirmeye hazırlanıyor. Hünkar Yaman'ın ölümüyle dengelerin değiştiği Çukurova'da yeni 'Hanım Ağa' kim olacak merakı dizide bomba etkisi yarattı. yeni bölümüne "Yamanlar'ın hanımı gibi gözükmeyecektin..." sözü damga vurdu. Diziseveler 'Bir Zamanlar Çukurova ' adresini araştırmaya başladı. İşte Bir Zamanlar Çukurova canlı izleme adresi.

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm canlı izle

19.11.2020, 20:22

Behice, kendi kurduğu kumpasta, ummadığı bir şekilde kurban haline gelir. Saldırıya uğramış görüntüsü vermesi için tuttuğu Erdinç, üzerine bir köpek saldırınca Behice'yi vurur ve korkuyla onu orada bırakıp uzaklaşır! Halasının adeta kovulmuş olması, Müjgan'ı yine sonunu hesap etmediği bir karara iter! Müjgan da halasının peşinden evi terk edecektir. Fikret ise onu geri döndürmeye çalışırken, kendini açıklayamayacağı bir durumun içine soktuğundan habersizdir.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 73. YENİ BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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