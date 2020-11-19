Oğlu da korona virüse yakalandı

TÜRKİYE'DE korona virüs kaynaklı ilk vakaların ortaya çıktığı Mart ayından kısa bir süre sonra hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu, Kovid- 19'a yakalandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından dün duygusal bir paylaşım yapan Onur Taşçıoğlu, babası için devlet desteğiyle Türkiye'ye getirtmeye çalıştığı ilacı, şimdi kendisinin kullandığını söyledi.

İLAÇ ÇİN'DEN GETİRİLMİŞTİ

KORONA virüs salgınıyla verilen mücadelenin sembolü olan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu, babasız geçirdiği ilk babalar gününde yaptığı açıklamada, babasının tedavisi için gereken ilaca nasıl ulaştıklarını anlatmıştı. Babasının yoğun bakımdayken bir ilaca ihtiyacı olduğunu söyleyen Taşçıoğlu, "Çin'den getirilen bir ilaç. Ama gümrükler, sınırlar kapalı. Dört koldan ulaşmaya çalıştık. Konsolosluklar, İstanbul Valisi yardımcı oldu. En son tabii Sağlık Bakanı ve Cumhurbaşkanımıza bu haber gitti. Sağ olsunlar çok hızlı bir şekilde gerekeni yaptılar ve sadece o ilaç için koca bir uçak ayarladılar. İki üç gün içinde de o ilacı Çin'den getirdiler" ifadelerini kullanmıştı. Onur Taşçıoğlu, dün ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla korona virüse yakalandığını duyurdu. Yayınladığı mesajda babası için Türkiye'ye getirmeye çalıştığı ilacı, şimdi kendisinin kullandığını ifade eden Taşçıoğlu, "Kim derdi ki günün birinde Çin'den babam için benim de getirtilebilmesinde uğraşlarda bulunduğum ilacı ben de aynı hastalıktan dolayı kullanacağım" dedi.