‘Aşı da tedavi gibi ücretsiz olur’

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Türkiye'de uygulanan ilk tedbirlerin ardından yeni normalleşme süresinin iyi kullanılamadığına dikkat çekti. Bugün başlayacak olan tedbirlerin 7 ila 10 gün arasında sonuç vereceğini ifade eden Kara, özellikle toplu taşıma araçlarında ve kalabalık ortamlarda maske takılmasının yanı sıra, mümkünse konuşulmaması gerektiğini söyledi. Korona virüs aşısıyla ilgili de önemli açıklamalarda bulunan Kara, "Büyük oranda pandemi dönemindeki tedaviler gibi bu aşılar da ücretsiz yapılacaktır. Türkiye'de yüzde 99 ücretsiz olur" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL