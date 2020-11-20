Çeşme nüfusu 5 kat arttı

TÜRKİYE'NİN önemli turizm merkezlerinden Çeşme'de yazlığı bulunanlar, Kovid-19 ve deprem nedeniyle, ilçedeki evlerinde kalmayı sürdürüyor. "Yazlıkçılar", geçmişte yaz aylarında kullandıkları evlerinin kışın ısınma problemini çözmek için de klima, elektrikli ısıtıcı ya da soba satın alıyor. Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, "Şu anda Çeşme'de yaklaşık 250 bin nüfus var. Geçmişte kasım aylarında nüfus 50 bini bile bulmuyordu" dedi. İlçe esnafından Özay Kaya ise yaklaşık 20 senedir Çeşme'de soba sattığını, talebin ilk kez bu kadar çok olduğunu gördüğünü dile getirdi. Kaya, "Geçen yıl 15 soba satmıştık. Şu anda 80'i geçtik" diye konuştu.