“Çin’den Aralık ayında 10 milyon aşı gelecek”

MECLİS Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşılarının tedariki ile ilgili bilgi verdi. Koca, "Pfizer ile ilgili Aralık ayında olma ihtimali Sayın Uğur hocanın söylemiyle çok zayıf. En erken 15 Aralık'tan sonra ruhsat alınabilir. Türkiye'ye verebileceği 1 milyon. Ocak ayından itibaren tedrici yıl içinde 25 milyona kadar olabileceği yönünde görüşmelerimiz var. Çin aşısı ile ilgili Aralık ayında en az 10 milyon gibi bir aşıyı alabilir olacağız. Ocak ayında da en az bu kadar olacak. Bu sayı iki katına kadar çıkabilir" dedi. Bakan Koca, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının Şubat ayında görüldüğünü iddia etmesiyle ilgili ise, "Makalede yanlışlıkla şubat yazılmış. Bunun doğru olmadığı bilgisi de bildirildi. Lütfen politikacılar sağlık üzerinden siyaset yapmasınlar" yanıtını verdi.