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Haberler Yaşam Güreş camiasının acı günü

Güreş camiasının acı günü

Güreş camiasının acı günü
Giriş Tarihi: 20.11.2020

GÜREŞ camiasının önemli isimlerinden Reşit Karabacak, 66 yaşında hayatını kaybetti. Minderde kazandığı başarılarla Türkiye'ye büyük mutluluk yaşatan Avrupa şampiyonu ve milli takım antrenörü Reşit Karabacak, Kovid- 19 tedavisi gördüğü Bursa Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Güreşe 19 yaşında İzmir'de başlayan Karabacak, bir yıl sonra serbest stilde Balkan birinciliği ile elde etti. Sonrasında Akdeniz ve Avrupa Şampiyonu olan Karabacak, dünya şampiyonalarında da elde ettiği başarılarla Türkiye'nin gururu oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Karabacak için taziye mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, Karabacak'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve güreş camiasına başsağlığı diledi.

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