Adliyede karı-koca müdür karantinada

AYDIN Adliyesi'nde farklı kalemlerde Yazı İşleri Müdürlüğü yapan ve karı koca oldukları öğrenilen Yalçın Bekman ile eşi Süheyla Bekman'ın korona virüs testleri pozitif çıktı. İş Mahkemesi ve Çocuk Mahkemesi'nde görev yaptıkları öğrenilen çift karantinaya alınırken, mahkemelerde görev yapan personelin de testten geçirildiği öğrenildi.

MURAT ŞENBAKLAVACI