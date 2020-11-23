MALATYA'NIN Darende ilçesinde, balık tutmak için gittikleri Tohma Çayı'na dengesini kaybederek düşen Hakkı Aslan (9) ve arkadaşını kurtarmak için suya giren İbrahim Gülmez (8) akıntıya kapılıp boğuldu. Olay, önceki akşam saatlerinde Darende'ye bağlı Yeşiltaş Mahallesi'nde meydana geldi. İki çocuğun düştüğü yere 3 kilometre uzaklıkta, bir kişi itfaiyeyi arayarak suda bir çocuğun sürüklendiğini ihbar etti. İtfaiye sualtı dalgıç ekipleri, düştükleri yerden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta iki çocuğun cansız bedenine ulaştı.
Balık tutmaya çalısan 2 çocuk akıntıya kapıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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