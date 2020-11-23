Enkazdan çıkarılan genç futbolcu yoğun bakımda

İZMİR'DE 30 Ekim'de meydana gelen depremde, Doğanlar Apartmanı enkazından yaralı olarak kurtarılan futbolcu Malik Tahirler'in (28) tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Depremden 20 gün önce Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Gönen Belediyespor'a transfer olan orta saha oyuncusu Tahirler, antrenman yapıyor ve liglerin başlamasını bekliyordu. Tahirler, depreme annesi Nazmiye Doğrayan ile 20 yıla yakın süredir yaşadıkları Doğanlar Apartmanı'nda yakalandı. Arama kurtarma ekipleri tarafından 6 saat sonra enkazdan yaralı çıkarılan Tahirler hastaneye kaldırıldı, annesinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Bacaklarından yaralanan Tahirler'in Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavisi sürüyor.

BİRBİRLERİNE SARILMIŞLAR

FUTBOLCUNUN ağabeyi Tayfun Tahirler, kardeşinin yoğun bakımda görevli hemşireye deprem anında annesiyle sarıldıklarını, üzerlerine tavanın düştüğünü, sonrasını hatırlamadığını anlattığını kaydetti. Kardeşinin çok iyi bir futbolcu olduğunu anlatan Tahirler, "Kardeşim buradan sağ salim yürüyerek çıksın başka bir şey istemiyoruz" dedi.