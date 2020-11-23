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Koronadan ölen annenin bebeği yaşatılmaya çalışılıyor

Koronadan ölen annenin bebeği yaşatılmaya çalışılıyor
Giriş Tarihi: 23.11.2020

DENİZLİ'DE 27 yaşındaki Ayşegül Ataş, yakalandığı Kovid-19 nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Hamile olan Ataş'ın bebeği, teşhis konulduktan sonra sezaryenle alınmıştı. Ayşegül Ataş'ın hemşire olan ve Buldan Devlet Hastanesi'nde çalışan annesi Leyla Ünal, kızının ölümüyle yıkılırken, yaşatılmaya çalışılan torunu için dua istedi. Ali Tunaboylu Anadolu Lisesi Müdürü olan baba İlhan Ünal da, sosyal medya hesabından "Bugün kızımın yarısı göklere uçtu, yarısını toprağa gömdüm" şeklinde paylaşımda bulundu.

SEBAHATTİN ALP

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