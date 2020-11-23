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Ortaöğretim soru ve cevap anahtarları yayımlandı

Son dakika haberine, : 2020 Ortaöğretim sınavı temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

KPSS Ortaöğretim soru ve cevap anahtarları yayımlandı

23.11.2020, 15:47 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020,15:47

22 Kasım 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Ortaöğretim Sınavının Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 23 Kasım 2020 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

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