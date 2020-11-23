SAGLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, ortada filtre görevi gören yapı yoksa maskelerin koruyuculuğunun azalacağını söyledi. Prof. Dr. Tezer, "Maske bizi yüzde 100 korumaz. Mesafe kuralına uymazsak ve bu süre 15 dakikadan uzun sürer ise her iki tarafta maske olsa da yine bulaştırıcılık kaçınılmaz olacak" dedi. Prof. Dr. Tezer, maske alırken bir tanesini makasla ortadan kesip, ortadaki filtre görevi gören katmanın değerlendirilmesini önererek, "Kolayca yırtılabiliyor mu, değerlendirebilirler. filtre yapısı iyi bir maskeyse zaten yırtılma gerçekleşmeyecektir" dedi. Prof. Dr. Tezer, maskelerin tek kullanımlık olduğunu belirterek, "Maskeleri 3-4 saat kullanabilirsiniz. Hastane gibi yoğun bir ortama girdiyseniz çıktıktan sonra hemen atmanız gerekiyor" diye konuştu.