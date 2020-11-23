‘Salgın kurallarına uymak hepimiz için milli görev'

'AKCİĞERLERİMİN ALDIĞI ŞEKLİ GÖRDÜĞÜMDE ÇOK KORKTUM!'

KIRKLARELİ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde çalışan Dr. Okay Kaşıkeman, korona virüs tedavisi sırasında yaşadığı zorlukları unutamıyor. Kaşıkeman, "Tomografimde akciğerlerimin Kovid-19 nedeniyle aldığı şekli gördüğümde çok korktum. O akciğerler beni sonraki yıllarda yarım bırakacakmış gibi hissettim" dedi.



ÖLÜM DÜŞÜNCESİ

HASTANEDEKİ tedavisinden de bahseden Kaşıkeman, "Odadan dışarıya çıkamamak, içeriye giren herkesin maskeli olması ve sizden sürekli belirli bir mesafede uzak durması ister istemez insanda bir yalnızlık duygusu oluşturuyor. Bu, beni zorlayan en büyük şeylerden bir tanesiydi" diye konuştu. KAŞIKEMAN, tedavisinin ardından nefes darlığı çekmeye devam ettiğini belirterek, "Her Kovid-19 hastası gördüğümde yaşadıklarım hafızamda canlanıyor. Yaşadığım zorluğu tekrar tekrar yaşıyorum. Acaba 'ben de bu hastalar gibi kötü olur muyum' gibi değerlendirmeler yapıyorum. Ölüm korkusu hiçbirimizin aklından çıkmıyor" ifadelerini kullandı. Kaşıkeman, Kovid-19 hastalarının bazılarının bacaklarda halsizlik, karın ağrısı, burnundan koku alamama şikayetiyle başvurduğuna dikkati çekerek, "Bu hastalıkta şikayet çok geniş. İlk sorduğumuz, 15 gün içerisinde seyahat ettiniz mi? Farklı birisiyle temas ettiniz mi? Kalabalık bir ortama girdiniz mi? Bu soruların hepsine evet deniliyor ve testlerde de zaten pozitif çıkıyorlar" dedi.



MANİSA'DA Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir de, korona virüse yakalandı. Korona virüs temaslısı olduğu için önlem amaçlı kendini karantinaya alan Demir, karantinasının 6'ncı gününde hastalığa yakalandığını öğrendi.

EVİN İÇİNDE İZOLASYON

ATEŞİNİN zaman zaman yükselmesi nedeniyle korku yaşadığını ve koku alma duyusunu kaybettiğini anlatan Demir, "Psikolojik olarak hepimiz zor bir dönemden geçiyoruz. Böyle bir süreçte kurallara uymak hepimiz için milli görev olmalı" dedi. 4 çocuk babası Bilal Demir, "10 Kasım'da temaslı olduğum kişinin pozitif olduğunu öğrendim. Ertesi gün test yaptırdım, negatif çıktı. Kendimi karantinaya aldım. Ama aynı günün gecesinde ateşim 38'e çıktı. 5 gün rahatsızlığım olmadı. Ama 6'ncı gün koku alamadığımı fark ettim. İkinci test pozitif çıktı. Ardından ilaç tedavisi başladı. Kendimi odamda izole etmiştim. Bu sayede aileme bulaşmadı. Bol bol sıvı tükettim. Ateş dışında ok fazla bir rahatsızlığım olmadı" dedi. Salgın kurallarına dikkat etmenin çok önem-li olduğunu söy-leyen Bilal Demir, "İlk testim negatif olmasına rağmen evimde çocukla-rımla ve eşimle ile-tişimimi kestim. Bu sayede virüsün yayı-lımını önledim. Herkesin bu hassasiyet-le davran-masını iste-rim" dedi.

Nermin UÇTU