Çin aşısı için gönüllü yağdı

Sağlık Bakanlığı'nın geçen hafta yaptığı duyurunun ardından aşı denemeleri için gönüllü vatandaş başvuruları alınmaya başlandı. Bakanlığın açıklamasının ardından 20 bin gönüllü vatandaşın aşı denemesi için başvurduğu belirtildi. İlk gönüllü vatandaş uygulaması Ankara Şehir Hastanesi'nde yapıldı. Gönüllü olan öğretmen Ayşegül Durmaz (50) ve öğretmen kızı Gökçe Durmaz'a (23) hastanede sağlık görevlileri tarafından korona virüs aşısı uygulandı.

İNSANLIK ADINA HİZMET

Ayşegül Durmaz, kronik hastalığı nedeniyle gönüllü olarak aşı yaptırmayı istediğini söyledi. Durmaz, "Hepatit B taşıyıcısıyım, tansiyon hastalığım var. Hem bu yüzden hem de insanlık adına da hizmet olsun istedim" diye konuştu. Prof. Dr. Rahmet Güner ise, "Aşı çalışması sağlıklı gönüllülerin hepsine açık" dedi.