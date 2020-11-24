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Kaftancıoğlu hakkındaki takipsizlik kararı kalktı

Kaftancıoğlu hakkındaki takipsizlik kararı kalktı
Giriş Tarihi: 24.11.2020

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması ile ilgili olarak CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancoğlu hakkında verilen takipsizlik kararı kaldırıldı. Altun'un evinin görüntülenmesine ilişkin Kaftancıoğlu hakkında verilen takipsizlik kararının, Altun'un avukatının itirazı üzerine Sulh Ceza Hakimliği tarafından kaldırıldığı öğrenildi. Soruşturma dosyasının ise yeniden savcılığına gönderilmesine karar verildi.

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