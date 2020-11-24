Kısıtlamalara uymayanlara ceza kesildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, mart ayında Türkiye'yi etkisi altına alan Kovid-19 salgınının seyrinde son günlerde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artış olduğunun görüldüğü belirtildi. Geçen hafta Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda hafta sonu belli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulamaya başlandığının hatırlatıldığı açıklamada, kısıtlama kararına vatandaşların büyük oranda uyum sağladığı vurgulandı. Az sayıda da olsa kısıtlama kararına uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca idari ya da adli işlem gerçekleştirildiğine işaret edilen açıklamada, "Kısıtlamaya uymayan 9 bin 583 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı. Unutmayalım ki korana virüs salgınını tedbirlere güçlü şekilde uyduğumuz sürece kontrol altında tutabilir ve normalleşme sürecine daha hızlı geçebiliriz" ifadeleri kullanıldı.