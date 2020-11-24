Müge Anlı canlı izle 24 Kasım Salı!

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. İşte 24 Kasım Salı Müge Anlı canlı izleme sayfası...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Makbule Sarı'nın katilleri dayı yeğenin bulunduğu ve tutuklandığı haberi verildi. Makbule Hanım'ın kızı Hatice katillerin yakın aileden çıkmamasından mutlu olduklarını söyledi. Müge Anlı buradan da önemli sonuçların çıktığını Makbule Hanım kışı geçirmek için 2.000 TL'lik odun almak için evinin yakınındaki odunluğa gittiğini orada evde 500.000 TL olduğunu bu parayla ev almak istediğini söylediğini orada çalışanların bazılarının işi bıraktıklarını aralarında da katil dayı yeğenin olduğunu söyledi. Dayı ve yeğenin kendi aralarında plan yaptıkları, araç kiralamak için evdeki televizyonlarını satıp araç kiraladıklarını ve Makbule'nin evine gittiklerini Makbule Hanım'ı darp edip elini ayağını bağlayıp paranın yerini söyletmek istediklerini parayı bulamayınca evdeki 2 çuval fındığı ve 600 TL ile alıp kaçtıkları belirtildi. Katil dayı ve yeğenin fındıkları 1800 TL'ye sattıkları aralarında yaptıkları telefon konuşmalarından tespit edildiği açıklandı. Katillerin orman işletmesi görevlisi gibi kendilerini tanıtıp Makbule Hanım'ın evinin kapısına gittiklerini o sırada Makbule Hanım'ın telefonunun çaldığını ve zanlıların da o telefonu bile çalıp yolda çöpe attıkları ifade edildi. Katil Hayrettin'in eşine cinayeti itiraf ettiğini Songül Hanım ise eşinin daha önce başka bir cinayeti önlediğini eşine git teslim ol dediğini ama onun da Serkan'ı bekleyeceğim dediğini aktardı. Lise öğrencisi Fatma'nın polis kontrolünde bulunduğu haberi paylaşıldı. Kızın sosyal hizmetlerde olduğunu söylenirken ağabeyleri Musa ve Cüneyt Kartal ise kız kardeşlerini sonuna kadar okutacaklarına söz verdi. Resime Hanım 7 sene tuvalet yıkadığını kocasını öldürmediğini eşinin kaybından sonra gelinle geçinemediğini oğlunun zaten bu dönemde hapiste olduğunu ayrıca üzerinde daire ve para olmadığını ileri sürdü. Resime Hanım tuvalette topladığı paralar ile kirasının ödemesinin mümkün olmadığını ayrıca eşinin kaybolmadan önce Bolat'ı tanımadığını ileri sürdü.