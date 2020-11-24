  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Necmettin Öğretmen’in okulunda hüzünlü anma

Necmettin Öğretmen’in okulunda hüzünlü anma

Necmettin Öğretmen’in okulunda hüzünlü anma
Giriş Tarihi: 24.11.2020

ŞANLIURFA'NIN Siverek ilçesinden memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli- Pülümür karayolunda PKK tarafından kaçırılarak şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın okulunda sevinç ve hüzün bir arada yaşandı.

NECMETTİN öğretmeni şehit eden katilin öldürülmesiyle okulda sevinç yaşayan öğrenciler bir yandan da Necmettin öğretmensiz öğretmenler gününü buruk bir şekilde anarak öğretmenlerinin kanını yerde bırakmayan askerlere, "asker selamı" gönderdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Necmettin Öğretmen’in okulunda hüzünlü anma haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA