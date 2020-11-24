Necmettin Öğretmen’in okulunda hüzünlü anma

ŞANLIURFA'NIN Siverek ilçesinden memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli- Pülümür karayolunda PKK tarafından kaçırılarak şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın okulunda sevinç ve hüzün bir arada yaşandı.

NECMETTİN öğretmeni şehit eden katilin öldürülmesiyle okulda sevinç yaşayan öğrenciler bir yandan da Necmettin öğretmensiz öğretmenler gününü buruk bir şekilde anarak öğretmenlerinin kanını yerde bırakmayan askerlere, "asker selamı" gönderdi.