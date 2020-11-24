Ölümle burun buruna geldi

AYDIN'DA korona virüse yakalanan 76 yaşındaki diş hekimi Zafer Galip Keçelioğlu, virüsle savaşırken yaşadıklarını anlattı. En büyük korkusunun eşini hayatta yalnız bırakmak olduğunu belirten Keçelioğlu, "Her şey o kadar basit değil, bu hastalığın zorluğunu çeken bilir" dedi. Hastaneye tedavi için gittiğinde geçirdiği ilk 24 saati tüm duaları okuyarak geçirdiğini anlatan Keçelioğlu, "Yatakta sağa sola dönmeden sırtüstü yattım. O saatler geçmek bilmiyordu. Bunu ancak yaşayan bilir. Sağlık çalışanları ve doktorlar benimle çok iyi ilgilendi. Türk doktorlarıyla gurur duyuyorum. Beni hayata bağlayan 40 yıllık eşimin desteği oldu. Bir an olsun yanımdan ayrılmadı. Bu hastalıkla mücadele etmek kolay değil. Herkes gereken önlemlerini alsın" dedi.

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